غرق قارب على متنه نحو 150 سائحا في كولومبيا

أعلنت القوات الجوية الكولومبية غرق مركب على متنه 150 راكبا لأسباب مجهولة في بحيرة إل بينون دي غواتابيه السياحية في شمال غرب البلاد.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القوات الجوية الكولومبية قولها في بيان إن “مروحية يو إتش 60 اينجل تابعة للقوات الجوية الكولومبية تتجه في هذه الأثناء إلى غواتابيه للمشاركة في عمليات الإنقاذ بعد غرق مركب مع نحو 150 شخصا على متنه”.



وأضاف البيان “طائراتنا وطواقمها على استعداد لنقل الأشخاص الذين يواجهون وضعا خطيرا ويحتاجون عناية فورية”.



ولم ترد حتى الآن حصيلة رسمية للضحايا ولم تعرف أسباب غرق المركب.



وغرقت السفينة “ألميرانتي” المؤلفة من أربع طبقات في بحيرة سد غواتابيه على بعد نحو 68 كيلومترا من ميديلين.

وكالات