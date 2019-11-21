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غرفة صناعة دمشق تكرم المتفوقين الأوائل تشجيعا للعملية المهنية والصناعية

حرصاً من غرفة صناعة دمشق وريفها على التحفيز والتشجيع في العملية التعليمية المهنية والصناعية ولما لذلك من الأثر الإيجابي في نفوس الطلاب كرمت الغرفة ممثلة بالأستاذ ماهر الزيات، المتفوقين الأوائل في كل من ثانوية بسام حمشو وثانوية عدنان مردم بك، وذلك خلال حفل نظمته ثانوية بسام حمشو المهنية النسوية بدمشق.

خلال التكريم هنّأت مديرة الثانوية السيدة فاتن زين الدين الطلاب المتفوقين على هذا التميز وذكرت أن ما وصلوا إليه هو ثمرة جهد واجتهاد طوال العام، وشكرت المدرسات في الثانويتين على جهودهن مع الطلاب والتي تجلت واضحة بما حققوه من تفوق.

حضر الحفل السيدة أميمة سعود معاون مدير مديرية تربية دمشق للتعليم المهني، والأستاذ ماهر الزيات خازن الغرفة ورئيس مجلس إدارة ثانوية عدنان مردم بك المهنية، ومدير ثانوية عدنان مردم بك الأستاذ غسان فليحان، مديرة ثانوية بسام حمشو السيدة فاتن زين الدين، وفرقة التجارة لحزب البعث العربي الاشتراكي ممثلة بالرفيقين مضر طعان ولين الميلع، وعدد من مدرسات الثانويتين وأهالي الطلاب.

على هامش التكريم نُظّمت جولة على الورشة التابعة لمشروع تطوير التعليم المزدوج لتعميق ممارسة المهنة القائم من خلال مذكرة تفاهم بين وزارة التربية وغرفة صناعة دمشق وريفها ضمن التعليم المزدوج.