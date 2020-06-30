غرام الذهب يصل إلى 108 آلاف ليرة سورية

ارتفعت أسعار الذهب في سورية بشكل كبير صباح اليوم الثلاثاء، ليلامس الغرام عتبة الـ 108 آلاف ل.س، مسجلاً ارتفاع بمقدار 7 آلاف ليرة سورية مقارنةً بمعدلاتها أمس.



ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة بأسعار الذهب، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط صباح اليوم 108 آلاف ليرة مرتفعاً بمقدار 7 آلاف ليرة، بينما تخطى سعر الغرام عيار 18 قيراط حاجز الـ 92 ألف ليبلغ سعره 92 ألف و571 ليرة سورية.



في حين، بلغ سعر الأونصة الذهبية السورية 4 ملايين و600 ألف ليرة سورية وذلك وفقاً لسعر الأونصة العالمي البالغ 1775 دولار.



ومؤخراً، أكد رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي أنه من غير الممكن توقع اتجاه سعر الذهب حالياً إن كان صعوداً أو هبوطاً، وذلك نتيجة المتغيرات الكثيرة الحاصلة على الساحة الدولية، وكان رئيس الجمعية توقع تحسن عمليات بيع وشراء الذهب بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية حول ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي وذلك بعد أن توقفت لنحو 3 أشهر، حيث ستتم إعادة دمغ الذهب مجدداً بداية شهر تموز القادم.



وفي وقت سابق، نفى رئيس الجمعية في دمشق غسان جزماتي خبر امتناع الصاغة عن شراء الذهب من المواطنين بسبب قلة السيولة النقدية، مؤكداً أن الصاغة يشترون ما يعرض عليهم، ويعيدون بيعه لمراكز الجملة لإعادة صياغته، في حين أن المبيعات معدومة في الأسواق، لعدم وجود سيولة مع المواطنين.