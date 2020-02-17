غداً.. بيض المائدة إلى صالات السورية للتجارة في اللاذقية بالسعر التمويني

كشف مدير فرع السورية للتجارة في اللاذقية شادي دلالة أنه ابتداء من صباح يوم غد الثلاثاء، سيتم بيع مادة بيض المائدة في الصالات الرئيسية المتوزعة في المحافظة، وذلك دعماً للمواطنين للحصول على هذه المادة حسب نشرة الأسعار التموينية.



كما أشار دلالة إلى أنه سيتم قريباً طرح الزيوت والمعلبات داخل صالات السورية للتجارة وبيعها للمواطنين بموجب البطاقة الذكية .



وفي إطار الخدمات التي قدمها فرع السورية للتجارة في اللاذقية، بيّن دلالة أنه تم تسويق 129 طن من الحمضيات لمراكز السورية للتجارة الموجودة في المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى تخديم 280 ألف بطاقة ذكية بالمواد المقننة عن طريق مراكز البيع للسورية للتجارة.



وكانت المؤسسة السورية للتجارة بدأت مطلع شباط الحالي، ببيع المواد الأساسية عبر البطاقة الذكية والتي تضم الأرز بسعر 400 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، والسكر بسعر 350 ليرة، والشاي بسعر 4500 ليرة، وذلك عبر صالات المؤسسة السورية للتجارة المنتشرة في مختلف مناطق المحافظات السورية.



يذكر أن الكميات المخصصة للشخص الواحد في شهر واحد من المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية، هي 1 كيلو غرام من السكر و1 كيلو غرام من الرز و200 غرام شاي، بحيث لا تتجاوز الكمية 4 كيلو للسكر و3 كيلو للأرز و1 كيلو للشاي للأسرة خلال الشهر.



باسل يوسف