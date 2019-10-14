غارات ليلية لسلاح الجو السوري والروسي تدمر 3 مقرات للنصرة بريف إدلب

قال مصدر ميداني في ريف إدلب: "إن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك نفذ قبل منتصف ليل الأحد، سلسلة من الغارات الجوية على مواقع تابعة لمسلحي هيئة تحرير الشام في جبل الأربعين جنوبي إدلب.



وأوضح المصدر أن طائرات الاستطلاع تمكنت من كشف تحركات لمسلحي هيئة تحرير الشام عندما كانوا يعملون على نقل شحنات من الأسلحة والذخيرة ومعدات لوجستية باتجاه مواقع في جبل الأربعين".



وأكد المصدر، أن ذلك استدعى تعاملا سريعا من قبل سلاح الجو، مشيرا إلى أن الضربات الجوية أسفرت عن تدمير ثلاثة مواقع للتنظيم الإرهابي بمن فيها من مسلحين، ومن بين هذه المواقع مركز اتصالات وقيادة يحتوي على عدد من المدرعات.



وأضاف المصدر، أن كافة مناطق إدلب باتت مرصودة لوحدات الجيش السوري الجاهزة للتعامل مع أية أهداف معادية في أي نقطة من مناطق ريف إدلب، حيث ماتزال المجموعات المسلحة تسعى إلى تحصين مواقعها ونقل مسلحيها إلى المواقع القريبة من الجبهات مع الجيش السوري جنوب وجنوب شرق إدلب.

وكالات