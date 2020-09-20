غارات للطيران الحربي تستهدف مقرات واجتماع للمجموعات المسلحة في ريف إدلب

نفّذ الطيران الحربي السوري ضربات مركزة على مقرات المجموعات المسلحة في ريف إدلب، وذلك بعدما أقدمت هذه المجموعات على العديد من الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.



من جهتها، أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية بأن الغارات الجوية استهدفت مقرات تابعة لـ”حراس الدين”، وذلك بعد رصد طائرات الاستطلاع الروسية نشاطاً مكثفاً لمسلحي التنظيم داخل المقرات، الأمر الذي استدعى تدخلاً سريعاً من قبل الطيران الحربي عبر 20 غارة جوية، استهدفت هذه المواقع.



كما نقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: “إن هذه الغارات أسفرت عن تدمير أكثر من 9 مقرات وعدة آليات لمسلحي حراس الدين، بالإضافة إلى تدمير مستودع يحوي معدات لوجستية حاولت المجموعات المسلحة نقله من منطقة باتنتا شمال إدلب باتجاه الريف الجنوبي”.



وتابع المصدر، أن الغارات الجوية طالت منطقة عرب سعيد غرب مدينة إدلب، والتي سلمتها مؤخراً “جبهة النصرة” إلى تنظيم “حراس الدين”، حيث استهدفت الغارات اجتماعاً لمجموعة مسلحة مع أحد القياديين، ما أسفر عن قتلى ومصابين في صفوفهم.