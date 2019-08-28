غارات جوية سورية تستهدف محيط النقطة التركية بريف حماة

قالت تنسيقيات المسلحين إن المقاتلات السورية والروسية استهدفت اليوم الأربعاء محيط النقطة التركية في منطقة شير المغار بريف حماة الغربي .



وأوضحت مواقع تركية أن الطيران السوري هو المسؤول عن القصف الجوي ، حيث لم تكن المقاتلات السورية تبعد عن النقطة العاشرة التركية حين القصف الجوي سوى 500 متر .



وأكدت المصادر التركية أنه لا يوجد قتلى في صفوف الجنود الأتراك .



وكانت وكالة سبوتنيك الروسية نشرت ، الأسبوع المنصرم ، تسجيلا ً مصورا ً يثبت تورط النقطة التركية في مورك بإدخال دبابات النصرة وإيواء المسلحين لحمايتهم من الضربات السورية .



وأظهر الفيديو دخول دبابة تتبع لجبهة النصرة إلى داخل النقطة التركية في مورك قبيل أن يحرر الجيش السوري كامل المنطقة .



ومن المتوقع ، في حال صحة إدعاءات المسلحين ، أن يكون الطيران قد استهدف جماعات مسلحة و آليات للمسلحين عمدت النقطة التركية في شير مغار إلى محاولة إدخالهم لحمايتهم من الطيران السوري و الروسي .



ويأتي ذلك في ظل استمرار الغارات الجوية على مواقع النصرة في ريف إدلب الجنوبي وماتبقى من ريف حماة الغربي استكمالا ً للمرحلة الثانية من عمليات التحرير والتي بدأتها القوات السورية مطلع آيار المنصرم .



الجدير بالذكر أن القوات السورية لا تزال تحاصر النقطة التركية التاسعة في مورك ، وذلك بعد سيطرة الجيش السوري على كامل ريف حماة الشمالي وتوغله في ريف إدلب الجنوبي .



المصدر : مراسلون + وسائل التواصل الاجتماعي