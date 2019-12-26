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غارات إسرائيلية ليلية على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ليلة الأربعاء – الخميس، غارات على مواقع شمال قطاع غزة، دون وقوع ضحايا أو جرحى.

حيث أفادت وكالة “معا” الفلسطينية بأن مروحيات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ على مواقع شمال قطاع غزة حيث سقطت في أراض زراعية مفتوحة​​​.

وقال شهود العيان إن المقاتلات الإسرائيلية شنت غارات أخرى على مواقع جنوب قطاع غزة حيث دوت أصوات انفجارات في المنطقة، دون أن تحدث الصواريخ أية أضرار.

وتأتي جولة التصعيد هذه بعد ادعاء جيش الاحتلال باعتراض قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة مساء أمس الأربعاء باتجاه مدينة عسقلان شمال القطاع، أثناء مشاركة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مهرجان انتخابي بالمدينة.

وأظهر مقطع فيديو تناقلته مواقع فلسطينية هروب رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو وقطع كلمته أمام مؤيديه في عسقلان، ومغادرة المبنى الذي كان فيه إثر دوي صفارات الإنذار بعد الادعاءات الإسرائيلية بإطلاق صاروخ من قطاع غزة.