عُثِر على جثة شاب ثلاثيني توفي شنقاً في منزله في قرية سريجس بريف الدريكيش.

وأوضح مصدر مسؤول أنه “تم العثور على الشاب “ابراهيم يوسف محمد” تولد 1984 مشنوقاً في منزله بقرية سريجس في ريف الدريكيش يوم الأربعاء23/9/2020”.



وأشار المصدر إلى أنه “تم الكشف على جثة الشاب “ابراهيم يوسف محمد” من قبل هيئة الكشف في موقع الحادثة”، مردفاً أنه “تبين أن سبب الوفاة خلال معاينة الجثة هو الإختناق شنقاً”.



وتابع المصدر قائلاً: “لم يلاحظ أي آثار لعنف أو شدة على الجثة، أو مايشير أو يدل على شبهة جرمية على جثة الشاب” مبيناً أن “الشاب أقدم على الانتحار نتيجة معاناته من اضطرابات وأزمة نفسية، حيث تم العثور بحوزته على أدوية نفسية كان يواظب عليها”.