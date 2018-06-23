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عودة دفعات جديدة من المهجرين إلى منازلهم في ريفي حلب وإدلب

عادت دفعات جديدة من العائلات المهجرة إلى قراها وبلداتها التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب في ريفي حلب وإدلب وذلك عبر ممر أبو الضهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وشهد  ممر أبو الضهور بريف ادلب شهد اليوم عودة مكثفة للأهالي إلى منازلهم في قرى ريفي حلب وإدلب التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار مؤخرا مصطحبين معهم آليات محملة بأمتعتهم وممتلكاتهم الشخصية ومعدات زراعية.

وقامت الجهات المعنية  بتوفير مختلف الخدمات الصحية والمساعدات الإغاثية للإهالي العائدين وتسهيل عودتهم بشكل فوري إلى قراهم وبلداتهم لممارسة حياتهم الطبيعية والاعتيادية فيها.

ومنذ إعلان تطهير الجيش العربي السوري في شباط الماضي القرى والبلدات المنتشرة في المنطقة الممتدة بين أرياف حلب وإدلب وحماة من الإرهاب عادت عشرات العائلات لممارسة حياتها الطبيعية وزراعة أرضها بعد تأمين جميع ما تحتاجه من خدمات ومستلزمات أساسية.

 

سانا

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