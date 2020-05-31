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عودة الدوام في الجامعات والمعاهد استكمالاً للفصل الدراسي الثاني

بعد تعليق دام شهرين ونصف الشهر استؤنف اليوم الدوام في الجامعات والمعاهد استكمالاً للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019-2020 وذلك بالتزامن مع استئناف امتحانات التعليم المفتوح للفصل الدراسي الأول وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة ضد وباء كورونا.

ووصلت أعداد الطلاب الذين التحقوا بالدوام إلى نحو 750 ألفاً فيما تقدر أعداد الطلاب الذين يستكملون امتحانات التعليم المفتوح في الجامعات بنحو 130 ألفاً وفق الدكتور رياض طيفور معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب مؤكداً في تصريح لسانا التقيد التام بالتقويم الجامعي الذي وضعته الوزارة بهذا الخصوص حيث يبدأ الدوام اعتباراً من اليوم وينتهي في 30-7-2020.

وكان الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا وافق مؤخراً على إعادة دوام الجامعات والمعاهد اعتباراً من الحادي والثلاثين من الشهر الجاري وإنهاء تعليقه الذي بدأ في الرابع عشر من شهر آذار الماضي في إطار الإجراءات المتخذة حرصاً على سلامة وصحة الطلاب.