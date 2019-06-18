عودة أفلام بيت السينما الخميس المقبل

في صالة كندي دمشق وفي عرضه الرابع عشر يقدم بيت السينما فيلم ( مذكرات دراجة نارية ) لمخرجه البرازيلي والتر سالاس وبطولة غيل غارسيا بيرنال , وذلك يوم الخميس 20\ 6 \ 2019 في الساعة السادسة مساءا. الفيلم ترشح لأوسكارين من بينهما أوسكار أفضل نص , ونال جائزة البافتا البريطانية لأفضل فيلم غير ناطق بالانكليزية . كما تحصّل من مهرجان كان السينمائي على عدة جوائز . ويعتبر واحد من أجمل أفلام موسم 2004



سيعرض في تمام الساعة السادسة مساءا في صالة سينما كندي دمشق , ويلي العرض نقاشا حوله مع جمهور بيت السينما.



بيت السينما مشروع سينمائي تطلقه المؤسسة العامة للسينما بإدارة فراس محمد , تعرض فيه العديد من الأفلام المحلية والعربية والعالمية , ونهدف من خلال عرضها مع ما يليها من مدوات حوارية لإحداث حراك سينمائي تثقيفي فاعل خاصة لدى شريحة الشباب المهتم بالسينما.









