عندليب كل زمان” حكاية عبد الحليم حافظ

الذكرى الـ 42 لوفاته عبدالحليم حافظ قائد الثورة الغنائية في جيله وأهم المطربين على مر الأجيال



تم الأحتفاء به بعد أعوام من رحيله في برنامج ” العندليب من يكون” لأختيار شخص يجسد قصة حياته في مسلسل



تم الاستقرار على الفنان شادي شامل الذي اعتبره الجمهور النسخة الحديثة من عبد الحليم حافظ



وحقق مسلسل “العندليب” نجاحًا كبيراً على مستوى الوطن العربي بسبب رغبة الناس في رؤية العندليب مجددًا



تزوج بسعاد حسني سرًا وكانت الشائعات تطارد علاقتهما دائما وإذا كانوا متزوجين أم لا



بدأت قصة حب سعاد حسني للنجم عبد الحليم حافظ عن طريقة شقيقتها نجاة الصغيرة



حيث كانت سعاد تحضر حفلات شقيقتها الغنائية مع العندليب وبدأت مشاعرها تتحرك تجاهه



تأكدت شائعات زواجهما عندما أعلن الإعلامي مفيد فوزي في سبتمبر 2016 بأنه كان حاضراً أثناء كتابة عقد الزواج السري بين سعاد حسني، وعبد الحليم حافظ



كانت سعاد حسني وقتها تبلغ من العمر 17 عاما



كان شاهداً على هذا العقد كل من الصحفي وجدي الحكيم والمحلن كمال الطويل عام 1960 وذلك بعد أن تم نشر وثيقة الزواج وقاموا بتوثيقه بمشيخة الأزهر بتوقيع شيخ الأزهر وقتها



بعد ذلك نشرت السيدة جانجاه عبد المنعم شقيقة سعاد حسني وثيقة زواجهما السري وعللت سبب تأخر النشر أنه لا يوجد أهمية للتحدث عن الأمر بعد وفاتهما



وأكدت جانجاه أن عبد الحليم شعر بالغيرة بعدما ترددت شائعات تخص سلوك السندريلا



من المواقف التى أوضحت غيرة العندليب على سعاد حسني كانت تلك النظرة عندما كانت ترقص السندريلا مع أحد الأشخاص



واشتعلت نيران الغيرة في قلبه وجعلته يراقبها في كل مكان تذهب إليه



وأنكرت عائلة حليم تلك الوثيقة واعتبرتها مزورة



ثم انفصل عنها حليم بعد 6 سنوات زواج



رحلت السندريلا في يوم 21 يونيو 2001 وهو نفس يوم ميلاد العندليب ولكن فى عام 1929



توفيت والدته بعد ولادته بأسبوع واحد فقط، كما توفي والده في سن 4 أو 5 سنوات



تم اكتشاف موهبته منذ الصغر حيث لاحظ أحد المدرسين أن صوته مميز أثناء إنشاد النشيد الوطني مع التلاميذ



تخرج عبدالحليم لمعهد العالي للموسيقى في 1948، تم تعيينه في وزارة المعارف كمدرس موسيقى وأغاني في مدرسة للبنات في طنطا



فى منتصف عام 1976- أي قبيل وفاة «العندليب الأسمر» بأشهر قليلة كانت آخر زيارات عبدالحليم للمملكة العربية السعودية، لتأدية مناسك العمرة



كان يلعب مع أولاد عمه في ترعة القرية ومنها انتقل إليه مرض البلهارسيا الذي دمر حياته وأصيب بتليف في الكبد بسبب البلهارسيا



كان يردد مقولة دائمًا : “من كرم ربنا إن المرض ما اشتدش عليا إلا لما بقى معايا فلوس وقادر أتعالج”



رفض إجراء عملية القلب المفتوح بعد أن أخبره الأطباء أنها ستؤثر على صوته



كان هناك خلافات بين عبد الحليم حافظ وأم كلثوم والسبب هو حصول كوكب الشرق على وقت إضافي من فقرة عبد الحليم في إحدى الحفلات



دعم العندليب الفنانة سميرة سعيد في بداية حياتها حيث جمعتهما صورة قديمة لهما



توفى عبد الحليم حافظ عام 1977



حزن الجمهور حزناً شديداً حتى أن بعض الفتيات من مصر انتحرن بعد معرفتهن بهذا الخبر