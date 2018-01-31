عناية بخاري : إيقاعات شعرية بأشكال هندسية

العناية مركزة، المثابرة والاجتهاد في تحقيق الحلم أمر ليس بالسهل في مواجهة ظروف الحياة وواجباتها، وعلى الخصوص عندما يتعلق الأمر بامرأة تتحدى لتنطلق في مجتمعنا الشرقي. الحديث عن الفنانة التشكيلية عناية بخاري المعروفة بلقب المثابرة، والمكتسب منذ أكثر من ثلاثين عاما، فبحسب الأصدقاء من الفنانين التشكيليين، إنها فنانة مجتهدة إلى حد التخمة، تنسى العالم ومحيطها وحتى نفسها ولشهور في مرسمها كي تنجز عملها. وفي هذه الفترة قدمت الفنانة التشكيلية تجربتها الجديدة التي استغرقت منها وقتا لثلاث سنوات في معرض فردي جديد، لأعمال متفاوتة الأحجام بشكل ملحوظ، بين الجداري الضخم، والكبير، والمتوسط. بتقنيات تنوعت بين طباعة الشاشة الحريرية، أو الطباعة والتلوين، أو التلوين الزيتي. خارجة في هذه التجربة من العناصر الطبيعية متجهة إلى الأشكال الهندسية والخطوط والإكثار من النقط، في تسع وعشرين لوحة، جاءت تحت عنوان: «إيقاعات شعرية» عُرضت في المركز الوطني للفنون البصرية بطريقة جد رائعة.

عن خصوصية معرض «إيقاعات شعرية» أشارت التشكيلية عناية بخاري إلى أن هذا المعرض هو نتاج عمل ثلاثين عاماً في تقنية طباعة الشاشة الحريرية، لافتة إلى أن توجهها حالياً نحو الأشكال الهندسية مبتعدة عن تجربتها الطويلة مع الأشكال النباتية، ومتابعة «عملت على تقديم هذه (الإيقاعات الشعرية) عربون امتنان وشكر ومحبة لزوجي الفنان نذير إسماعيل رحمه الله، وجاء الاسم، وكأنني ألقي له الشعر من خلال أعمالي وألواني المطروحة. بصراحة استغرق مني هذا المعرض ثلاث سنوات عمل من عام2015، حيث جمعت بين طباعة الشاشة الحريرية إضافة إلى أعمال أخرى زيتية، ومازلت متأثرة بالطبيعة وبخطوطها المنتشرة في كل شيء بالأشجار والنباتات وحتى المخلوقات المجهرية التي لا نراها بأعيننا المجردة، ولهذا أردت أن أكثر في اللوحات من الخطوط سواء في النقط أم الأشكال الهندسية، مازجة من الألوان المتعددة والمتنوعة الدرجة عملا متميزا، واختياري للألوان منطلق من إيماني الكبير بالتفاؤل والحياة، فسورية بلد الحضارة ولهذا هي الأجمل، ومهما تعرضت إلى ظروف سيئة، فستبقى أرضها وشعبها نابضين بالحياة، لذلك أردت من خلال الألوان أن أشير إلى طبيعة الحياة المعيشة في سورية. أتمنى أن أكون وفقت فيما قدمته لأنني بالنهاية أردت أن أقدم للجمهور شيئاً جديداً من حيث اللون والشكل الهندسي». وكانت الفنانة خصت بالحديث عن عملين فنيين قائلة: «هذان العملان مميزان بالنسبة لي، فكل واحد منهما مكون من ثلاث قطع، ويمكن تركيب هذه القطع مع بعضها بعدة احتمالات، يصل في أحدهما لمئة احتمال، وفي الثاني لأربعة وسبعين احتمالا، وهو ما ينتج في كل مرة عملاً فنياً جديداً، وما يميزهما أكثر أنه يمكن أن يقام لكل منهما معرض خاص، يتم من خلاله تجريب احتمالات العرض أمام الجمهور ليشاهدوا كيف تتغير العلاقات بين الأشكال الهندسية والألوان منتجة أعمالاً فنية جديدة».