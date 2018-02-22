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عناصر الهندسة في الجيش يفككون عبوة ناسفة على طريق درعا المسمية

 

فكك عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري عبوة ناسفة وضعها إرهابيون على جانب طريق عام درعا المسمية بالريف الشمالي الشرقي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا أن عناصر الهندسة في الجيش فككوا أثناء تمشيطهم الطريق الواصل بين بلدة المسمية والأتوستراد الدولي صباح اليوم عبوة ناسفة وضعها إرهابيون قرب أحد المعامل على الطريق العام.

وأشار المصدر إلى أن التنظيمات الإرهابية تستغل قرب البلدات التي تنتشر فيها في منطقة اللجاة من بلدة المسمية للتسلل إلى الطريق العام ليلا وارتكاب ارهابييها الجرائم والاعتداء على المواطنين والسيارات العابرة.

يذكر أن الطريق الرئيس بمحاذاة منطقة اللجاة التي تمتد غربا حتى ريف درعا الشمالي الشرقي تنتشر فيه مجموعات إرهابية تعمد إلى قطع الطرقات والاعتداء على المارة واختطاف بعضهم وإطلاق النار على السيارات العابرة أو زرع العبوات الناسفة ما أسفر عن استشهاد وجرح واختطاف العشرات من المواطنين.

 

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