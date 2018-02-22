عناصر الهندسة في الجيش يفككون عبوة ناسفة على طريق درعا المسمية

وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا أن عناصر الهندسة في الجيش فككوا أثناء تمشيطهم الطريق الواصل بين بلدة المسمية والأتوستراد الدولي صباح اليوم عبوة ناسفة وضعها إرهابيون قرب أحد المعامل على الطريق العام.

وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا أن عناصر الهندسة في الجيش فككوا أثناء تمشيطهم الطريق الواصل بين بلدة المسمية والأتوستراد الدولي صباح اليوم عبوة ناسفة وضعها إرهابيون قرب أحد المعامل على الطريق العام.

وأشار المصدر إلى أن التنظيمات الإرهابية تستغل قرب البلدات التي تنتشر فيها في منطقة اللجاة من بلدة المسمية للتسلل إلى الطريق العام ليلا وارتكاب ارهابييها الجرائم والاعتداء على المواطنين والسيارات العابرة.

وأشار المصدر إلى أن التنظيمات الإرهابية تستغل قرب البلدات التي تنتشر فيها في منطقة اللجاة من بلدة المسمية للتسلل إلى الطريق العام ليلا وارتكاب ارهابييها الجرائم والاعتداء على المواطنين والسيارات العابرة.