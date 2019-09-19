عمليتان نوعيتان في مشفى الشهيد زيد الشريطي

تمكن الفريق الطبي بقسم الجراحة البولية في مشفى الشهيد الشريطي بالسويداء من إجراء عمليتين نوعيتين تكللتا بالنجاح .



حيث تم في العملية الأولى استئصال جذري لكلية ورمية يسرى لمريضة عبر شق كوشر أيسر واستئصلت بشكل جذري دون فتح اللفافة المحيطة بها ،قام بهذه العملية الدكتور موفق خير أخصائي جراحة بولية والدكتور بشار الصفدي أخصائي جراحة بولية د.كنان صالحة مقيم جراحة بولية د.محمد شحود مقيم جراحة بولية د.نبيل نوفل أخصائي التخدير .



أما العملية الثانية فهي استئصال كلية حويضة يسرى لمريضة كانت تعاني من حصيات ناكسة في الكلية وألم مستمر مزمن ووظيفة الكلية أقل من 6? قام بهذه العملية الدكتور هشام أبوفخر أخصائي جراحة بولية والدكتور موفق خير أخصائي جراحة بولية ود.كنان صالحة مقيم جراحة بولية ود.محمد شحود مقيم جراحة بولية ود.عماد عقل أخصائي التخدير وفنية التخدير هبة عزام ..



وحاليا وضع المريضتين مستقرا وبصحة جيدة ..كل الشكروالتقدير للطاقم المميز في قسم الجراحة البولية القائمين بالعمل الجراحي الذي تكلل بالنجاح



مديرية صحة السويداء