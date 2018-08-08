أطلق الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة خلال الـ 72 ساعة الفائتة عملية عسكرية من 5 محاور لاجتثاث داعش من بادية السويداء الشرقية بعرض جبهة يبلغ 75 كلم من الخط الحربي مع الاردن قرب ملح جنوبا الى المحور الاول شمالا:

1- القصر - الساقية شمال شرق السويداء

2- الجنينة - رضيمة شرقية شمال شرق السويداء

3- العجيلات - الغيضة شرق السويداء

4- بوسان - السعنا جنوب شرق السويداء

5- قيصما - خربة الدبينة - تل قبارة جنوب شرق السويداء

تقدمت القوات السورية من المحاور الخمسة وبسطت سيطرتها على عمق 30 كلم بالتوازي نفذ سلاحا الجو السوري والمدفعي رمايات نارية دقيقة استهدفت تحركات فلول داعش في مساحة واسعة من المنطقة.