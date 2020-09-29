عملية إنزال جوي جديدة نفذها “التحالف الدولي” و”قسد” في الحسكة

نفذت قوات “التحالف الدولي” بقيادة الاحتلال الأمريكي عملية إنزال جوي بمساندة ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية” جنوبي الحسكة.



وأفاد “المرصد” المعارض بأن قوات “التحالف الدولي” وميليشيا “قسد” نفذّوا أمس الاثنين عملية إنزال جوي في محيط قرية أم غربة ضمن بادية مركدة جنوبي الحسكة.



كما نفذّت “قسد” أول أمس الأحد، بدعم من “التحالف الدولي” حملة دهم ضمن منطقة العزيب بقرية الصبحة في ريف دير الزور الشرقي، واعتقلوا على إثرها شخصين اثنين لأسباب مجهولة.



وفي سياق متصل، أفاد “المرصد” المعارض بأن ما يسمى بـ”الاستخبارات العسكرية” التابعة لميليشيا “قسد”، اعتقلت القائد المشترك للدفاع الذاتي في دير الزور، وذلك عقب استدعائه للتحقيق في مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي، دون توضيح أسباب اعتقاله حتى اللحظة.



يشار إلى أنه في الفترة الأخيرة تم الحديث عن تزايد الخلافات والانشقاقات بين صفوف “قسد”، لا سيما بعد تزايد الانتهاكات التي تمارسها بحق المدنيين وخصوصاً حملات “التجنيد الإجباري” التي طالت آلاف الشبان والأطفال.