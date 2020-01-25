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عمر السومة يتعرض لإصابة قوية بعد هدفين عالميين

أعلن نادي الأهلي السعودي إصابة مهاجمه السوري عمر السومة بخلع في الكتف خلال مباراته أمام مضيفه الرائد (2-1)، اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ 15 من الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم.


وقال النادي في بيان رسمي عبر حسابه على “تويتر”: “كشفت الفحوصات الطبية الأولية التي أجريت للاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكابتن عمر السومة عن تعرضه لخلع في الكتف، وسيجري اللاعب مزيدا من الفحوصات والأشعة بعد عودته إلى مدينة جدة”.


وقاد عمر “السوبر” الأهلي إلى الفوز على الرائد بإحرازه هدفين عالميين في غضون دقيقتين، وفي وقت متأخر عند الدقيقتين (84 و85)، وتعرض للإصابة بعد تسجيله الهدف الثاني وسقوطه على الأرض إثر احتكاك مع أحد مدافعي الخصم.