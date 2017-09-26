على روح الشهيد: تفجير 4 قنابل في مجلس عزاء !!

قد يحتمل المواطنون على مضض إطلاق الرصاص عشوائياً بمناسبة ودون مناسبة في العديد من مدن حماة وهو ما يصيب بعضهم في مقتل، ويؤذي آخرين.

ولكنَّهم لا يحتملون تفجير القنابل بالتأكيد، فقد أقدم شخص مؤخراً على تفجير 4 قنابل في حي كازو بحماة على روح شهيد في مجلس عزاء، واحدة منها اصطدمت بعمود كهرباء ما أدى إلى إصابة 14 مواطناً بشظاياها!.