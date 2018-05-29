على حاجز سوريك:”ما بدي هويتك بس خود وردة!”

أطلق عدد من الشبان والشابات مبادرة لتوزيع الورود على سائقي السيارات المارة في الشارع الرئيسي في مدينة يبرود في القلمون الغربي بريف دمشق.

وقام بتنفيذ المبادرة فريق الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية احتفالا بشهر رمضان.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا أظهرت حاجزا من الورود في الشارع الرئيسي في يبرود وأطلق عليه اسم محطة الورد، في حين أطلق البعض على المبادرة عنوان “مابدي هويتك بس خود وردة”.

واستوقف الشبان السيارات المارة في الشارع الرئيسي في مدينة يبرود وقدموا لركابها الورود بدلا من طلب هوياتهم.

وقد انتشرت في معظم المحافظات السورية مع بدء الحرب حواجز عسكرية أقيمت على مداخل المدن والبلدات وأحيانا الأحياء، يجري فيها إيقاف السيارات وفحص الهويات حفاظا على الأمن والسلامة.