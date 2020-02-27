علماء يكتشفون كائن حي لا يتنفس

اكتشف فريق دولي من العلماء حيوان مجهري يعرف باسم “هينيغويا سالمينيكولا” لا يحتوي على الحمض النووي للميتوكوندريا، مما يعني أنه لا يحتاج إلى التنفس من أجل البقاء على قيد الحياة.



وبين مؤلفو الدراسة، التي نشرت مؤخراً في مجلة “الأكاديمية الوطنية للعلوم”، أن الكائن الطفيلي يفعل الأشياء بطريقة مختلفة بعض الشيء، رغم أنهم في البداية لم يصدقوا ما يرونه، بحسب ما ذكر موقع “بي جي آر”.



ولاحظ الباحثون الغياب التام للحمض النووي للميتوكوندريا، عند فحص الحمض النووي للكائن الطفيلي، الذي يصيب أسماك السلمون، وينتشر بمساعدة الديدان بعد نفوق الحيوان المضيف.



وتم التأكد بعد الفحص الدقيق من عدم وجود الحمض النووي للميتوكوندريا، الذي يعد حيوي ومهم للكائنات الحية، ما دفع العلماء إلى الاعتقاد أن “هذه الكائنات الحية تعود، بمرور الوقت، إلى شكلها البدائي بدل أن تتطور”.



وكتب الباحثون “باستخدام أساليب التسلسل العميق المدعومة بالملاحظات المجهرية، نقدم دليلاً على أن كائناً حياً فقد جينوم الميتوكوندريا، إن اكتشافنا يدل على أن التنفس الهوائي، أحد أهم المسارات الأيضية، لا يوجد في كل مكان بين الحيوانات”.



يذكر أن الميتوكوندريا هي بنيات متخصصة تتواجد في خلايا الحيوانات والنباتات والفطريات، وتعتبر بمثابة “بطاريات” تعمل على تشغيل الوظائف المختلفة للخلية والكائن ككل.



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