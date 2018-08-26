علماء يكتشفون أدلة على وجود جليد على سطح القمر ما يبشر بالحياة عليه

كشف علماء الفضاء أنه تم العثور على أدلة قاطعة على وجود الجليد المائي على سطح القمر، ما يبشر بإمكانية إقامة حياة خارج الأرض.

و قال العلماء إن “طبقات من الجليد وجدت عند القطبين الشمالي والجنوبي للقمر، ومن المحتمل أن تكون قديمة في أصل تكونها وليست حديثة”.

وأوضحوا أن “طبقات الجليد تنتشر بشكل غير منتظم، حيث يتركز معظمه في القطب الجنوبي للقمر في الفجوات والفوهات البركانية، بينما في القطب الشمالي يكون الجليد المائي متفرقاً، وينتشر على نطاق واسع”.

ويرى العلماء أنه “في حال وجود ما يكفي من الجليد على السطح فإنه يمكن تأمين الماء للبعثات البشرية المستقبلية إلى القمر، وأنه من المحتمل أن تتحول إلى مياه شرب لسكان قاعدة قمرية بشرية”.

و أضافوا “كما يمكن فصل الماء إلى هيدروجين وأكسجين من أجل وقود الصواريخ. ويمكن لرواد الفضاء أيضا استخدام الأكسجين المفصول للتنفس”.

والجدير ذكره أنه تم العثور على جليد مائي سطحي، في أجزاء أخرى من نظامنا الشمسي، مثل القطب الشمالي لكوكب عطارد، وعلى كوكب قزم يدعى سايريس.