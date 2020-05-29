علبة «حليب الأطفال» تصل إلى 10 آلاف ليرة .. والرقابة معدومة

شهدت أسعار حليب الأطفال في محافظة الحسكة ارتفاعاً غير مسبوق, إذ يتراوح سعر العلبة الواحدة بين 6500 و10 آلاف ليرة حسب نوع المادة.



و قال مستثمر إحدى الصيدليات: إن ارتفاع أسعار حليب الأطفال مستمر ويحصل يومياً فكل يوم هناك سعر جديد أعلى من سعر اليوم السابق محملأ بعض أصحاب المستودعات والمستلزمات الصيدلانية والتجارالمسؤولية.



وقال الصيدلي عامر الزبيدي إنه لا يتعامل مع حليب الأطفال وذلك بسبب ارتفاع أسعاره وتقلبها بشكل متواصل في حين إن أسعار الأدوية شبه مستقرة.



و قال الصيدلي نمر مشهور : التجار يتعاملون مع حليب الأطفال كأي سلعة في الأسواق, ورفع سعره كبقية المواد في الأسواق.



وأشارت إحدى الصيدلانيات إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بارتفاع أسعار حليب الأطفال وإنما يمتد الأمر إلى قلة كميات بعض أنواع الحليب المتوفرة وفقدان أنواع أخرى .



وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس اغناطيوس كسبو: إن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا علاقة لها بهذا الموضوع، فكل ما يخص الصيدليات هو من اختصاص مديرية الصحة، حتى لو كان الأمر يتعلق بالأسعار.



وأكد مدير الصحة الدكتور محمد رشاد خلف أنه سيوجه الجهة المعنية في مديرية الصحة للتنسيق مع نقابة الصيادلة في المحافظة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.



فيما عزا نقيب الصيادلة حكمت الدندح الأمر إلى تجار الأزمات الذين لا يتوانون عن استغلال أي فرصة لمصلحتهم، وقال : إن فرع صيادلة الحسكة سيقوم بما عليه من إجراءات حيال هذه القضية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى من أجل ضبط أسعار حليب الأطفال المستمرة بالارتفاع.





المصدر: تشرين