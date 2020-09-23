علامات على الأصابع والأظافر تكشف عن الإصابة بسرطان الرئة!

حذّر خبراء في هيئة الصحة الوطنية البريطانية من أن حالة الأصابع والأظافر يمكن أن تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة.



ووفقاً لصحيفة “إكسبرس” البريطانية، فإن الخبراء أوضحوا أن سرطان الرئة يعتبر من أخطر أنواع السرطانات لصعوبة اكتشافه في مراحله المبكرة.



ولفت الخبراء إلى أن أعراض المرض تظهر متأخرة، بما في ذلك السعال وألم الصدر والقشع والصفير.



وحث الخبراء الأشخاص أن يكونوا أكثر انتباهاً لأجسامهم وتحدثوا عن علامة غير عادية تدل على وجود ورم خبيث في الرئة.



وذكر الخبراء أن المرض يسبب إنتاج مواد كيميائية تشبه الهرمونات، ما يؤدي إلى اندفاع المزيد من الدم والسوائل إلى الأطراف، وخاصة إلى الأنسجة عند أطراف الأصابع، ويُمكن أيضاً أن يؤدي إلى تضخم أو سماكة الأصابع.



وقال الخبراء: “من الممكن تحديد تطور سرطان الرئة من خلال الحالة المتغيرة للأصابع، وأحد أعراضه هو تضخم وسماكة في أطراف الأصابع”.

ويمكن أن تدل حالة الأظافر على المرض أيضاً، فيكون الجلد شديد اللمعان بالقرب منها، إضافة إلى ذلك، يتشكل انتفاخ على الظفر نفسه لم يكن موجوداً من قبل.

وختم الخبراء كلامهم مشددين على أن هذه الأعراض لا تشير دائماً إلى سرطان الرئة، فأحياناً تشير إلى التهابات رئوية مزمنة أو أمراض القلب.