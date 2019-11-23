علاج حروق سقف الحلق البسيطة

قال موقع «healthline» إن أنسجة الفم أكثر عرضة للحروق من بعض الأنسجة الرخوة الأخرى في الجسم فمن أجل تذوق الطعام يجب أن يكون هذا الجلد رقيقاً وهو ما يجعله معرضاً للتلف أو الإصابات.



وبيّن الموقع أن علاج حروق سقف الحلق يمكن أن يكون عبر تناول الأطعمة الباردة أو المجمدة وعصير التفاح، ويجب تجنب الأطعمة المقرمشة أو الأطعمة ذات الحواف أو الأطراف الحادة، التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التهاب الجلد، كما يجب تجنب الأطعمة الساخنة أو الحارة أيضاً.



ويمكن أن يساعد غسيل الفم بالماء المالح في تسكين الألم وقد ثبت أنه يعزز التئام الجروح.