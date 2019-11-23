حياتنا في مهب الدولار
الخارجية السورية تدعو الرأي العام العالمي للتحرك ضد ممارسات تركيا في سورية
تفاصيل المرسوم التشريعي الخاص بزيادة الرواتب
سخونة على جبهة تل تمر: مفاوضات بالنار بين تركيا و«قسد»
لافروف: انسحاب المسلحين الأكراد انتهى عملياً من الشمال السوري
الأزمة اللبنانية وسعر صرف الليرة السورية
الجيش يخوض معارك عنيفة على محور «المشيرفة» بريف ادلب.. ويدمي «أجناد القوقاز»
عودة مئات المهجرين بفعل الإرهاب إلى ريف دير الزور الشرقي
هجوم عنيف للاحتلال التركي على شمال الرقة.. وآخر معاكس لـ«قسد» لاستعادة صوامع «شركراك»
دوريّات روسيّة ــ سوريّة في محيط تل تمر
تعزيزات ضخمة إلى ريف حماة الغربي لإطلاق معركة واسعة تجاه ريف إدلب
الدفاعات الجوية تعترض صواريخ معادية استهدفت محيط مدينة دمشق وتدّمر معظمها
كلُّ روايات الحرب السورية حتى الآن، لم تكن صحيحة
تواصل المعارك حول تلّ تمر: ضغوط تركية لتحسين الاتفاق؟
الجيش يستعيد السيطرة على محطة «تشرين»

علاج حروق سقف الحلق البسيطة

قال موقع «healthline» إن أنسجة الفم أكثر عرضة للحروق من بعض الأنسجة الرخوة الأخرى في الجسم فمن أجل تذوق الطعام يجب أن يكون هذا الجلد رقيقاً وهو ما يجعله معرضاً للتلف أو الإصابات.

وبيّن الموقع أن علاج حروق سقف الحلق يمكن أن يكون عبر تناول الأطعمة الباردة أو المجمدة وعصير التفاح، ويجب تجنب الأطعمة المقرمشة أو الأطعمة ذات الحواف أو الأطراف الحادة، التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التهاب الجلد، كما يجب تجنب الأطعمة الساخنة أو الحارة أيضاً.

ويمكن أن يساعد غسيل الفم بالماء المالح في تسكين الألم وقد ثبت أنه يعزز التئام الجروح.