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عصابة نساء تخطف رجل أعمال في فندق فاخر!

ألقت الشرطة الهندية القبض على عصابة نسائية تورطت في خطف رجل أعمال بارز من مومباي، خلال رحلة عمل كان يقوم بها إلى العاصمة، نيودلهي.


ويرأس رجل الأعمال الهندي، شركة هندسة بحرية في مومباي، حيث سافر إلى نيودلهي في رحلة عمل ونزل في فندق فاخر، يتوسط حيا راقيا يعج بالبعثات الدولية الدبلوماسية.

وأكد مصدر رسمي في شرطة العاصمة أن الضحية دخل الفندق ليقابل امرأة يعرفها مسبقا، كانت تجلس في البهو برفقة امرأة أخرى، حيث عرضا عليه الذهاب في جولة قصيرة لمقابلة صديق لهما يقطن في شرق دلهي، في موقع يبعد 15-20 كم عن الفندق.


وبعد مضي ساعات، تلقت الشرطة اتصالا من مدير يعمل في شركة الهندسة البحرية في مومباي، أبلغها بخطف رئيسه في العمل.


وجرى احتجاز الضحية في منزل يقع في شرق العاصمة، وتحديدا في منطقة “لاكشمي ناجار”، في حين علمت الشرطة بموقع الرهينة من خلال استخدام كاميرات المراقبة الطرقية ومراقبة خطوط الهواتف المحمولة، لتباشر فورا بإرسال فرقة مداهمة، أنقذت رجل الأعمال وقبضت على العصابة الخاطفة.

وضبطت الشرطة خلال العملية الأمنية أفراد العصابة التي تتكون من 4 نساء ومتعاونين اثنين، حيث كانوا يبتزون الضحية وأقاربه لدفع فدية مالية تقدر بـ 57 ألف دولار أمريكي.