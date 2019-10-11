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عصابة قرود تحتل ديراً هندياً

تحولت مجموعة من القرود إلى عدو حقيقي، في بلدة فريندافان الهندية حيث احتلت ديراً قديماً، وشنت هجمات مخيفة على الأطفال.


وحسبما ذكرت روسيا اليوم فقد هجر السكان الذين يعيشون في المنطقة المحيطة بالدير، منازلهم إثر هجمات القرود العدوانية وهم يحاولون مواجهتها عبر نصب الحواجز على نوافذهم، لصد هجماتها.


ونشرت منظمة خيرية تدعى «سري رادي سيفا تراست»، على صفحتها بموقع «جاست غيفينغ»: «في الماضي لم تكن القردة عدوانية، لكن للأسف هي كذلك الآن، تأتي القردة يومياً في عصابات وتطارد أعضاء الدير، كما تعرض زوار بينهم أطفال للهجوم مؤخراً». وأوضحت المنظمة أن هناك مخاوف من سيطرة القرود على الموقع لكونها تزداد ثقة بالنفس في مواجهة البشر.

 


وكالات