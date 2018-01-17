عرض مسرحي عن محاذير الطمع والجشع بمهرجان مسرح الطفل

تستند مسرحية الإنسان التيس لفرقة حكايا التي تقدم ضمن مهرجان مسرح الطفل في المركز الثقافي العربي بمدينة السويداء إلى حكاية شعبية روسية عن محاذير طمع الإنسان وجشعه.

وبين مخرج المسرحية رفعت الهادي أن العرض يحاول أن يقدم نصائح للطفل بإطار حكائي فبطل المسرحية الذي يسعى لامتلاك كل شيء بطريقة غير شرعية تحوله أفعاله وتصرفاته إلى تيس ولكنه يعود في النهاية لرشده وانسانيته لافتا الى ان فكرة العمل تحاكي عقول الاطفال لزرع بذور الصدق والنزاهة والعفة لديهم.