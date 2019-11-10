عرض حذاء نابليون بونابرت بمزاد علني في باريس

ترتقب العاصمة الفرنسية باريس مزاداً علنياً لبيع زوج من الأحذية انتعله القائد الفرنسي “نابليون بونابرت” خلال وجوده في المنفى بجزيرة سانت هيلينا.



وقالت دار “بينوش وجيكيو” للمزادات إن” زوج الأحذية الذي يبلغ مقاسه 40، أعطي للنحات كارلو ماروتشيتي فيما كان يعمل على تمثال فروسية لبونابرت، من جانب الجنرال هنري غاتيان برتران الذي لحق القائد الفرنسي في منفاه في الجزيرة الواقعة جنوب المحيط الأطلسي بعد هزيمته في معركة ووترلو عام 1815″.



وذكرت الوكالة، أن ابن النحات ماروتشيتي وهب زوج الأحذية للسياسي الفرنسي بول لو وقد احتفظت به عائلته منذ ذلك الحين.

وتتوقع الدار أن يباع زوج الأحذية بسعر يتراوح بين 50 ألف يورو و80 ألفا في دار “دروو” 29 تشرين الثاني الجاري.



يشار إلى أن نابليون كان يملك مجموعة كبيرة من الأحذية اشترى معظمها من مصنّع الأحذية الشهير “جاك” في مونمارتر في باريس.



الجدير بالذكر أن بونابرت توفي في منفاه سنة 1815 عن عمر 51 سنة، بسبب سرطان المعدة، وكان عاش فيها حياة عسكرية وحربية طويلة جعلته من أشهر القادة العسكريين والحربيين في أوروبا.



سكاي نيوز