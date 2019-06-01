المحاور تشتعل في ريفي حماه وادلب
بومبيو: ننسق الجهود مع ألمانيا بشأن الشمال السوري
دير شبيغل: يمكن تمديد مهمة الجيش الألماني في سورية
الأسد أبلغ موسكو قرارا حاسما.. مفاجأة “ثمينة” جهّزتها دمشق!
الأزهر يحسم الجدل: "الحجاب" عادة وليس فريضة إسلامية
لقاء أمني إسرائيلي ــ روسي ــ أميركي قريباً: الوجود الإيراني يتصدّر المباحثات
هل ينهض مجلس الشعب من سباته
أنباء عن دخول رتل من «الحشد الشعبي» العراقي إلى البوكمال
سوريا | تحذيرات أميركية جديدة... وتوسّع القصف الجوي
إعلام الاحتلال: حكومتنا دربت «الخوذ البيضاء» على فبركات «الكيميائي»
«قسد» تشن حملة تجنيد إجباري
تصاعد التوتر الأمني في الحسكة..والجيش يواصل تمشيط البادية الشرقية
أنقرة ترتّب أوراق إدلب بغطاء أميركي: استعدادٌ لتوسيع الجبهات
شهيد و جريح في عدوان إسرائيلي على أحد المواقع العسكرية بريف القنيطرة
الجيش يدمر أوكارا وآليات لإرهابيي (جبهة النصرة) في أطراف بلدتي معرة حرمة وكفر سجنة بريف إدلب
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

عدد السوريين المسجلين في مصر يبلغ 137 ألفا

كشف مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، المندوب الدائم بجامعة الدول العربية، محمد البدري، عن عدد اللاجئين السوريين الموجودين حاليا على أرض مصر.وأكد البدري أن عدد الضيوف السوريين المسجلين في مصر يبلغ 137 ألفا، لافتا إلى أن العدد الحقيقي يقدر بـ550 ألف سوري، بنسبة 10% من اللاجئين السوريين في باقي الدول.


وقال إن الحكومة المصرية تتحمل آثار وتبعات زيادة اللجوء سياسيا واقتصاديا، وسط نقص الدعم الدولي، مشيرا إلى أن مصر عاملت السوريين بالشكل الذي يحفظ لهم كرامتهم، دون إقامة مخيمات للاجئين، وجعلتهم يتجولون في البلاد دون قيود.وأشار إلى أن مصر مستمرة في تقديم الدعم للاجئين السوريين والخدمات العامة لهم منذ عام 2012، وهي نفس الخدمات التي يتمتع بها المصريون في الصحة والتعليم والتعليم العالي، في ظل الوضع الاقتصادي والصعوبات التي تعاني منها مصر.

وتابع البدري أن: "44 ألف طالب سوري مسجلون في مرحلة التعليم قبل الجامعي، وهناك 55 ألف طالب سوري، كلفوا مصر ملايين الدولارات، أما خدمات الصحة فكلفت مصر 150 مليون دولار سنويا، والاستجابة الدولية لدعم مصر مخيبة للآمال، حيث حصلت مصر على 10% من طلباتها مما يؤكد تحمل مصر نسبة 90% من دعم اللاجئين، في الوقت الذي تتخذ فيه بعض الدول المانحة للدول المستضيفة للاجئين معايير مزدوجة".