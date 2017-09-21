عازف القانون السوري عمران عدره ثالثاً في مهرجان كازاخستان الدولي لموسيقا الشعوب
فاز عازف القانون عمران عدره بالمركز الثالث في مهرجان كازاخستان الدولي لموسيقا الشعوب الذي أقيم في العاصمة أستانا في الفترة من الرابع عشر إلى السابع عشر من الشهر الجاري بمشاركة عازفين وفرق موسيقية من مختلف دول العالم.
وعن الجائزة قال الموسيقي عدره “تمثيلي لبلدي سورية في هذا المهرجان أمر مشرف ويدعو للفخر حيث استطعت أن أصل للنهائيات وأحرز المركز الثالث وسط منافسة قوية من قبل عازفين محترفين وفرق موسيقية مهمة يتحلون بمستوى فني موسيقي عال ومن عدة دول حول العالم حيث قدمت مقطوعة موسيقية كازاخية بعنوان آداي ومقطوعة موسيقية سورية بعنوان ثرثرة من تأليف الموسيقي عصام رافع”.
وأضاف عدره “كانت المقطوعة الموسيقية الكازاخية صعبة من ناحية تأديتها على آلة القانون لذلك أديتها بطريقة تتناسب مع الآلة وتحافظ على روح الموسيقا الكازاخية لمست خلالها تفاعل الجمهور الكازاخي بشكل جميل مع عزفي للمقطوعة المعروفة في موسيقاهم خاصة أنها قدمت على آلة القانون التي اخترعها الفارابي والذي يتمتع بمكانة عالية لدى الشعب الكازاخي”.
وأوضح عدره أن المشاركة في هذا المهرجان الموسيقي الدولي وغيره من المهرجانات الدولية هي فرصة مهمة لإيصال رسالة الفن السوري الراقي ولأثبات قدرة الموسيقيين السوريين على المنافسة والتفوق وإظهار ما نملكه من ثقافة وحضارة وحب للحياة والسلام.
يذكر أن المركز الأول في المسابقة ذهب لفرقة موسيقية من كازاخستان والمركز الثاني لعازف من اوزبكستان حيث كانت المنافسة مختلطة بين الفرق الموسيقية وعازفي الصولو وبلغ عدد المشاركين في المهرجان ما بين موسيقيين وفرق الموسيقية ثمانية وثلاثين من عدة دول من العالم.
وعمران عدره من مواليد عام 1990 درس في معهد شبيبة الأسد المركزي للموسيقا وتخرج منه عام 2008 و تابع دراسته في المعهد العالي للموسيقا عام 2010 وتخرج عام 2015 بدرجة جيد جدا تحت اشراف الموسيقي فراس شارستان وتخرج من كلية الهندسة الميكانيكية في نفس العام بدرجة جيد وهو عضو في الفرقة الوطنية للموسيقا العربية ومدرس في المعهد العالي للموسيقا مودرس في معهد صلحي الوادي للموسيقا منذ عام 2013 ويتضمن سجله الموسيقي العديد من المشاركات منها مع جوقة الفرح في حفلات فرنسا عام 2016 وحفلات مع جوليا بطرس في بيروت عام 2014 و2016 وحفلات مع اوركسترا براغ والاوركسترا الأرمنية الفلهارمونية وفي مهرجانات بيت الدين الدولية فضلا عن العديد من تسجيلات الموسيقا التصويرية والإذاعية مع كل من الموسيقيين سمير كويفاتي وإيهاب مرادني وإياد الريماوي والمثنى العلي وآري جان سرحان وحاز المركز الثالث في مسابقة صلحي الوادي عام 2007.
المصدر: محمد سمير طحان -سانا
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