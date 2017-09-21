عازف القانون السوري عمران عدره ثالثاً في مهرجان كازاخستان الدولي لموسيقا الشعوب

فاز عازف القانون عمران عدره بالمركز الثالث في مهرجان كازاخستان الدولي لموسيقا الشعوب الذي أقيم في العاصمة أستانا في الفترة من الرابع عشر إلى السابع عشر من الشهر الجاري بمشاركة عازفين وفرق موسيقية من مختلف دول العالم.

وعن الجائزة قال الموسيقي عدره “تمثيلي لبلدي سورية في هذا المهرجان أمر مشرف ويدعو للفخر حيث استطعت أن أصل للنهائيات وأحرز المركز الثالث وسط منافسة قوية من قبل عازفين محترفين وفرق موسيقية مهمة يتحلون بمستوى فني موسيقي عال ومن عدة دول حول العالم حيث قدمت مقطوعة موسيقية كازاخية بعنوان آداي ومقطوعة موسيقية سورية بعنوان ثرثرة من تأليف الموسيقي عصام رافع”.