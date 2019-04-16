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ظريف في دمشق

وصل وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف اليوم إلى دمشق، على رأس وفد سياسي لإجراء مشاورات مع المسؤولين السوريين، واستهل نشاطه في العاصمة السورية بزيارة مقام السيدة زينت والصلاة فيه.


ومن المقرر أن يلتقي ظريف بالرئيس الأسد، كما سيعقد لقاءات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ورئيس الوزراء عماد خميس، حيث ستستمر الزيارة يوما واحد.


وتعد هذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية الإيراني إلى سوريا بعد إعلان استقالته نهاية شهر فبراير التي لم يقبلها الرئيس الإيراني حسن روحاني.


ووفقا لوكالة فارس الإيرانية، فإن زيارة ظريف إلى سوريا تأتي في إطار جولة تشمل تركيا، التي سيجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين “حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب التنسيق بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية بهدف تعزيز أسس السلام والاستقرار في المنطقة”.