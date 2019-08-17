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ظاهرة غريبة: ظلام دامس في وضح النهار!

عاش أهالي سكان منطقة “فيرخويانسك”، بسيبيريا شمال روسيا، ساعات عصيبة، بعد أن قضوا نهارا كاملا في ظلام دامس، بينما كان من المفترض أن يستمتعوا بضوء وحرارة الشمس في مثل هذا الوقت من العام.


لم يستعد السكان رباطة الجأش، إلا بعد أن بدأت تسري بينهم أحاديث حول أن هذه الظاهرة ليست الأولى من نوعها، وإنما تتكرر بين حين وآخر، لكن الغريب هذه المرة هو وجود مسحة صفراء غريبة في الشفق!


وبحسب موقع “أوديتي سنترال”، أوضح عدد من السكان المحليين، أنهم سبق وشاهدوا حادثة تشبه تلك الواقعة في العام الماضي، في مقاطعة “ياكوتيان”، حيث عاشوا صباحًا مظلمًا أيضا.


ورغم غموض تلك الظاهرة، وعدم وجود تفسير حاسم لها، فإن خبراء الأرصاد الجوية، أوضحوا أن الظلام الدامس، الذي ضرب تلك المنطقة من شمال روسيا، مع المسحة الصفراء، عائد لحرائق الغابات التي اندلعت في سيبيريا، مشيرين إلى أن الكميات الكبيرة من غاز أول أكسيد الكربون، التي تشبع بها الغلاف الجوي، أدت لتكوين سريع لغيوم كثيفة، منعت ظهور الشمس بشكل كامل.