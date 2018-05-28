طلاب الثانوية يتقدمون لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها المختلفة

توجه اليوم 224105 طلاب إلى امتحانات شهادة التعليم الثانوي العامة بمختلف فروعها العلمي والأدبي والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية موزعين على 1955 مركزاً في المحافظات.

وأوضح مدير الامتحانات العامة يونس فاتي أن الطلاب المتقدمين موزعون بواقع 75663 طالباً من الفرع الأدبي على 644 مركزاً و115305 طلاب من الفرع العلمي في 938 مركزا و1829 طالباً من الثانوية الشرعية موزعين على 32 مركزاً و13777 من الثانوية المهنية التجارية في 128 مركزاً و2609 طلاب من الثانوية المهنية النسوية موزعين على 53 مركزاً و14922 طالباً من الثانوية المهنية الصناعية موزعين على 160 مركزاً.

وأشار فاتي إلى أن الوزارة حضرت كل ما يلزم لإنجاح العملية الامتحانية وضبطها وتم اختيار المكلفين الأكفياء لتوزيع مغلفات الأسئلة وتسمية مندوبين من الوزارة لمرافقة سيارات نقل الاسئلة إلى المحافظات والإشراف على تسليمها وحفظها وإجراء التفتيش الوقائي للطلاب منعا لإدخال وسائل الغش إلى داخل المراكز الامتحانية إضافة إلى إصدار تعليمات الإشراف والمراقبة والتي توضح عمل جميع القائمين على إجراء العملية الامتحانية ومعاقبة المقصرين.

وتستمر الامتحانات لغاية الثاني عشر من حزيران المقبل فيما تستمر امتحانات الثانوية الشرعية حتى الثامن عشر منه.

سانا