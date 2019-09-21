طفل سوري يبتكر مشروعاً لإنارة الطرقات بالطاقة الشمسية من توالف البيئة

نجح الطفل هايل السلامة من محافظة السويداء بابتكار مشروع لإنارة الشوارع والطرقات بالطاقة الشمسية من توالف البيئة.

وبين ابن قرية الهويا أن مشروعه يتضمن استبدال الأجهزة التي تعمل وتتغذى بالطاقة الكهربائية والمحروقات بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية.



ولفت السلامة ذو الـ 11عاما إلى أنه انطلق لتطبيق فكرته من حبه للبحث والاكتشاف محاولا تجميع كل ما توفر من قطع الكترونية قديمة وتالفة وإعادة تدويرها من جديد بما يخدم فكرته حتى نجح بابتكار جهاز لإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية مكون من حساس ضوئي ومكثفات ولدات وبطارية وأسلاك معدنية وأنجزه بيوم واحد ليكون من المراكز الأولى على مستوى سورية في معرض الباسل للإبداع والاختراع الذي اقيم ضمن فعاليات الدورة الـ 61 لمعرض دمشق الدولي مؤخرا.



وبالتوازي مع ابتكاره نفذ السلامة ابتكارات عديدة منها صناعة مكنسة كهربائية وجهاز إنذار وإشارة ضوئية وكاشف لتزوير العملة وغيرها من الاختراعات التي شارك بها في معرض الباسل للإبداع والاختراع آملا بأن تلقى ابتكاراته الدعم والرعاية لتوظيفها في خدمة وطنه.



هناء الأسعد والدة الطفل لفتت إلى أن ابنها مجتهد ودائم البحث ويستطيع تنفيذ أي فكرة تخطر في ذهنه وجميع ابتكاراته ناجمة عن إصراره على تعلمه بنفسه فهو منذ طفولته يقوم بتفكيك الألعاب والقطع الالكترونية ويعيد تركيبها من جديد.



رئيس فرع منظمة طلائع البعث بالسويداء جلال زين الدين أشار إلى تميز السلامة في مجال الالكترونيات وتمكنه من وضع ابتكارات تستحق الاهتمام لافتا إلى سعي الفرع لتحفيز الأطفال المبدعين ورعايتهم في الوحدات الطليعية من خلال اتباعهم دورات لتطوير مستوى أدائهم وابتكاراتهم وإشراكهم بمعارض مختصة لتشجيعهم والتعريف باختراعاتهم.

سانا