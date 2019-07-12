طرق صحيحة للعناية بالأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة

عندما ترزقين بطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة فالعناية به تختلف عن العناية بالطفل الطبيعي فمنها يجب أن تكرسي وقتاً أطول و أهتمام أكبر لأن هذا الطفل سيحتاج إلى عناية أكبر و مجهوداً أكبر و تركيزاً أكبر و هذا ليس صعباً كما تتخيلين فمحبتكِ لطفلكِ ستجعلكِ تجتازين كل هذا بعاطفة الأمومة التي توجد فيكِ.



و من أجل مساعدتكِ في هذا دعينا نعرض عليكِ بعض النصائح و الطرق في هذه المقالة.



1- احرصي على أن تعرضيه على طبيب متخصص بعد ولادته مباشرة كي يقوم بعمل الفحوصات اللازمة و يتأكد من سلامة نموه و خلوه من أية أمراض صحية و كي تعرفي أوجه القصور في نموه كي تعتني به على الوجه الأكمل.



2- يجب عليكِ أن تؤمني بأن طفلكِ لديه قدرات و مواهب يجب عليكِ احترامها و تنميتها فالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم مهارات كثيرة في الرياضة على سبيل المثال فاحرصي على أن تجعليه يتمرن و يجتهد و شجعيه في ذلك الأمر.



3- اهتمي بعلاجه و داومي عليه لأن بعض الأمهات يتسرب اليأس إلى قلوبهن و يشعرن بالملل في الذهاب إلى الأطباء و جلسات التعلم و كثرة متابعة الطفل و العناية به و خاصة عندما لا ترى أي تقدم ملموس في حالته و هذا سيؤثر بشكل سلبي على صحة الطفل و يجعل مستواه يتقهقر و لذلك تحلي بالصبر و الأمل و اسعي لمساعدة طفلكِ على الدوام.



4- لا تفوتي أية جلسة من جلساته العلاجية حتى يكون تقدمه أكثر سهولة و سرعة و لا تجعلي اليأس يتسرب إلى قلبكِ فالتدريب و التعلم المستمرين سيجعلان حالته أفضل و لن تعترض طريق مستقبله.



5- يجب أن تفتخري بطفلكِ فلا تخجلي منه كما هو موروث في ثقافتنا و تقبلي الأمر الواقع و اخرجي معه في كافة الأماكن فهذا من شانه أن يبث الثقة في نفس طفلكِ و يجعله يحيا حياته كأي شخص طبيعي و يختلط بالمجتمع بسهولة و يسر و ينمي قدراته.



6- اسعي لتثقيف نفسكِ و قومي بزيادة وعيكِ و معرفتكِ بما يحتاج إليه و طوري من طرق تعاملكِ معه و تعرفي على نصائح التربويين و المتخصصين فهذا من شأنه أن يحسن حالة طفلكِ و يفيده في حياته.



7- يجب أن تلمي بكافة جوانب حالة طفلكِ بعد ولادته و اكتشافك لحالته و ابحثي عن المعلومات من التربويين و المتخصصين و الأطباء كي تستطيعي التعامل مع حالته و تعرفي حالته و تقدم مواهبه و قدراته و تسعي لتنميتها كما يمكنكِ قراءة الكتب التي تم تأليفها عن هذا المرض.