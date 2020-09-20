طرد مروحيتين أباتشي لاحقتا قافلة روسية في ريف الحسكة

أظهرت مقاطع فيديو أن مروحيتين للاحتلال الأمريكي من نوع “أباتشي” لاحقتا قافلة للشرطة العسكرية الروسية خلال تنفيذها دورية في محافظة الحسكة شمال شرق سورية.



وأكدت صحيفة “الوطن” أن هذا الإجراء الأمريكي يعتبر انتهاك للاتفاقات الخاصة بتنسيق العمليات من قبل الجانبين.



وأظهرت اللقطات المصوّرة التي عرضها موقع “روسيا اليوم”، تدخّل مروحيتين روسيتين من نوع “مي 35″ و”مي 8” في الحادث لتجبرا “أباتشي” الأمريكيتين على التراجع.



ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من وزارة الدفاع الروسية أو البنتاغون على هذا الحادث الجديد.



وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيل أوروبان: “إن الولايات المتحدة أرسلت أنظمة رادار، وزادت من دوريات الطائرات المقاتلة فوق المنطقة، لتوفير حماية أفضل للقوات الأميركية وقوات التحالف”.



يشار إلى أن وجود قوات الاحتلال الأمريكي في مناطق شرق الفرات السوري هو وجود غير شرعي، ويلاقي رفضاً كبيراً من قبل الحكومة السورية وأهالي المناطق التي ينتشر فيها الاحتلال الأمريكي والميلشيات التي يدعمها والمتمثلة بـ”قوات سوريا الديمقراطية-قسد” ويشدد الأهالي باستمرار على استعدادهم للبدء بمقاومة مسلحة بدعم من الدولة السورية للقضاء على هذا الوجود غير الشرعي.