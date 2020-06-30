طرح آلية جديدة لعمل صالات السورية للتجارة

أكد مدير فرع السورية للتجارة بدمشق المهندس بشار حمود أن المؤسسة تعمل بالوقت الحالي على تطوير عملها طبقاً لمرسوم إحداثها الذي أشار إلى أنها تعامل معاملة التاجر ولا تحاسب على الجزئيات وإنما على العمل النهائي مبيناً أن العمل بالوقت الحالي سيكون على هذا الأساس من خلال الانطلاق إلى مواقع إنتاج الخضار والفواكه ومعامل الإنتاج الغذائي وغيرها وبعدها ستتجه إلى دخول مجال التصنيع من خلال إحداث معامل لإنتاج الكونسروة مثل معمل عشتار الموجود في منطقة يعفور وسيتم تفعيل وحدة التخزين الموجودة في تلك المنطقة قريباً لنتمكن من توفير المواد اللازمة للإنتاج وتخزينها في أوقات إنتاجها بأسعار أرخص وطرحها لاحقاً في صلات السورية بعد تصنيعها.



وأوضح أنه بهذه الطريقة نتمكن من تسويق المنتج الأساسي من الفلاح مباشرة وتخزينه في أوقات إنتاجه مثل البندورة والبطاطا والتفاح والبرتقال وغيرها من المنتجات مؤكداً أنه تمت المباشرة بزيارة مواقع إنتاج الخضراوات والفواكه والمحاصيل القابلة للتخزين مثل البطاطا وتم لقاء الفلاحين والاتفاق معهم على تسويق إنتاجهم بشكل كامل عبر منافذ المؤسسة أو محالها الموجودة في سوق الهال بدمشق بما يحقق للفلاحين الربح والحماية ويخلق توازناً سعرياً في الأسواق.



وطالب حمود بتمكين السورية للتجارة من حصر شراء البقوليات والعدس والبرغل والبندورة والبطاطا من الفلاح مباشرة أسوة بالمؤسسة العامة للتبغ والمؤسسة العامة لتخزين وتصنيع الحبوب خلال موسم جنيها ليتم تخزينها كمواد يابسة وتعبئتها وطرحها باسم السورية للتجارة أو باسم عشتار بغية حماية الفلاح وخدمة المواطن في آن معاً وقال إن العمل جار بالتنسيق مع جميع الجهات لتنفيذ هذه الآلية لنتمكن من ضبط الأسواق وخلق توزان سعري ومنع الاحتكار وتوفير المواد للمستهلك بأسعار مدعومة.





وأشار إلى أن السورية للتجارة ستكون في المستقبل القريب هي الضابط للأسواق والسعر الذي تضعه يعمم على الجميع للتقيد به بشكل يحمي الفلاح والمواطن.