طبيبة حمصية تتألق بأبحاث طبية في هولندا

لايكاد يمر أسبوع دون أن تصلنا أخبار مفرحة وسارة عن السوريين المقيمين في الخارج، تخبرنا تلك الأخبار بإبداع أبناء وطننا وتألقهم بمختلف المجالات.



واليوم وصلنا خبر عن الطبيبة السورية يارا بشور، والتي تفوقت في مجالها الطبي، يارا خريجة من جامعة أمستردام في هولندا عام ٢٠١٣، استطاعت في عام 2018 الحصول على جائزة أفضل بحثين طبيين في زراعة الثدي بعد استئصاله.وبسبب توفقها في هذين البحثين فقد تم اختيارها لإلقاء محاضرتين في مؤتمر روما الطبي الأوروبي في دورته السنوية وحصلت على المرتبة الثانية بالمحاضرتين.



ولم يكن هذين البحثين هما فقط انجازات يارا بل إنها استطاعت تقديم أكثر من ثلاثين بحثاً طبياً عن زراعة الثدي وكذلك جراحة تجميل الوجه وجراحة معصم اليد.

وفازت عن هذه البحوث بثمانية وعشرون مؤتمر في الدورة السنوية المنعقد في هولندا وبعض الدول الأوروبية ونذكر أبرزها:

في عام2018 ألقت يارا محاضرات في أربعة مؤتمرات طبية في هولندا وفي اسبانيا ثلاثة وفي إيطاليا اثنان.



في عام 2017 ألقت يارا محاضرات في هولندا في أربع مؤتمرات وفي ألمانيا محاضرتان وفي اسبانيا محاضرة واحدة وفي ايطاليا محاضرة واحدة.



في عام 2016 ألقت يارا محاضرة في هولندا ومحاضرة في اسبانيا.



في عام 2015 ألقت يارا في هولندا اربعة محاضرات وفي بلجيكا محاضرة واحدة وفي اسبانيا محاضرة واحدة وفي ايطاليا محاضرة واحدة.



في عام 2014 ألقت يارا محاضرة واحدة في العاصمة الفرنسية باريس عن حراحة معصم اليد.



في عام 2013 ألقت يارا محاضرة واحدة في مؤتمر طبي في هولندا.



في عام 2012 مثلت يارا بلدها سورية في مؤتمر منظمة الصحة العالمية المنعقد والذي ينعقد في العاصمة البريطانية لندن كل سنتين.



وبناءاً على تلك الإنجازات السابقة فقد ربحت يارا مبلغ مالي ضخم لصالح بحوثها، حيث تعد هذه الجائزة أكبر مكسب يمكن أن يحصل عليه طالب الدكتوراه.

وتقوم يارا في الوقت الحالي بتحضير لدرجة دكتوراه في زراعة الثدي ودكتوراه ثانية في تجميل الوجه، لتكون أول طبيبة في هولندا تقوم بهذين التخصصين.

يشار إلى أن ليارا عشرة بحوث موثقة في الجرائد الطبية الأوربية والأمريكية، وعشرون بحثاً قيد الدراسة.



يذكر أن يارا من مواليد قرية تنورين في وادي النضارة في محافظة حمص.