طبيب سوري ..رجل العام في هنغاريا

أعلنت وسائل الإعلام الهنغارية أنه وبناء على تصويت الجمهور تم اختيار الطبيب السوري الجراح علي الزعبي رئيس قسم الأورام في مستشفى مدينة أوروشهازا ليكون رجل العام 2017 في مجال الطب في محافظة بيكيش بهنغاريا.





وحسب ما نشر في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الهنغارية فإن اختيار الطبيب الزعبي جاء بعد أن أجمع المشاركون في التصويت على كونه إنسانا “يتمتع باحترام المرضى وزملائه في المهنة وقد كرس حياته لشفاء المرضى والعناية بهم”.





وأكد الدكتور الزعبي أنه فخور باستلامه هذه الشهادة من قبل البلدية والمحافظة موضحا أن منحه هذه الجائزة دليل على أن الطبيب السوري يتمتع باحترام من قبل المرضى وزملائه في المهنة في هنغاريا.





وعبر الدكتور الزعبي عن أمله بأن تعود سورية كما كانت بلدا للعلم والسلام والمحبة مبديا رغبته واستعداده للعودة إلى وطنه وخدمة أهله.





يذكر أن الدكتور الزعبي من مواليد مدينة درعا عام 1976 وحصل على منحة دراسية لدراسة الطب في هنغاريا ليتخرج من كلية الطب في مدينة بيتش

الواقعة في جنوب البلاد عام 2003 وبعد ذلك زاول الطب العام لمدة ثلاث سنوات في مدينة كورمند ثم التحق بمستشفى مدينة اوروشهازا في عام 2006.



