طبيب بيطري يكتشف سر “الطائر الذهبي”

ظن طبيب بيطري في انكلترا أنه عثر على طائر نادر برتقالي اللون، يشبه “الطائر الذهبي”، المعروف في المسلسل الكرتوني “النسر الذهبي” ليتبين بعدها أنه طائر نورس مغطى ببهار الكاري.



ونقلت مصادر إعلامية عن موقع “انسايدر” أن “الطبيب أنقذ الطائر المصاب ذو اللون الذهبي بعد أن عثر عليه على الطريق السريع في انكلترا”.



وبين الموقع أن “الطبيب ظن أنه طائر نادر النوع، لكن بعد نقله إلى أحد المشافي بالمملكة المتحدة، وغسله بالماء تبين أنه مغطى بالكاري أو الكركم، ليعود نورس بلونه الطبيعي”.



ونشر المشفى صورة الطائر قبل وبعد الغسيل، ليقول أن “الكاري أخفى ريش الطير ما منعه من الطيران”.



وتبقى أسباب وظروف تحول طائر النورس إلى “الطائر الذهبي” مجهولة، وبعيداً عن لونه البرتقاليّ ورائحته الحادّة، فهو بحالة صحية جيدة وسيتم اطلاق سراحه قريباً.



تلفزيون الخبر