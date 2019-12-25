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طالب سوري يبتكر "حفارة كهربائية" من نوع خاص!

صنع طالب سوري عدة أجهزة كهربائية ومنها ما يعمل بضغط السوائل، و بالاعتماد على نفسه


مثنى مهند الحلبي، وهو تلميذ في الصف السادس الأساسي من مدرسة الشهيد سليم الكريدي في قرية سالة بالسويداء، صنع حفارة من الورق المقوى تعمل بضغط السوائل.


بدوره، أوضح والد مثنى مهند الحلبي ووالدته مارلين نوفل، أن مثنى متقد الذكاء، ويعتمد على نفسه، و يفاجئهما بما يصنع دون مساعدة أحد.


و صنع مثنى مكنسة كهربائية، وسيارة بجهاز تحكم، ومثقب لثقب الخشب، وغسالة كهربائية، كل ذلك بتوالف البيئة، ومؤخراً صنع حفارة من الورق المقوى وأنابيب تعمل بضغط السوائل.