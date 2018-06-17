طائرة استطلاع للاحتلال الإسرائيلي تقصف مركبة شرق مدينة غزة

قصفت طائرة استطلاع لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة فجر اليوم موقعة أضراراً مادية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن “طائرة إسرائيلية من دون طيار أطلقت صاروخاً مستهدفة مركبة متوقفة أمام أحد المساجد شرق مدينة غزة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتدميرها بالكامل دون أن يبلغ عن وقوع إصابات”.

وكان فلسطينيان أصيبا أمس بجروح إثر اعتداء شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة البريج جنوب قطاع غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة فلسطينيين بالضفة الغربية

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شاباً وثلاثة أطفال فلسطينيين من مخيم الجلزون شمال رام الله وقرية كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفاد عضو اللجنة الشعبية في مخيم الجلزون رائد صافى لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت ثلاثة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت ثلاثة فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاماَ.بدوره قال منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية صباح اليوم وقامت بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه الأهالي.

وأضاف شتيوي إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال عملية الاقتحام طفلاً يبلغ من العمر 14 عاماً من منزل ذويه بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرح.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس أربعة فلسطينيين جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.