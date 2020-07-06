طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف شرق قطاع غزة بعدة غارات

يواصل الكيان الإسرائيلي انتهاكاته بحق الفلسطينيين، حيث شن طيران الاحتلال عدة غارات على قطاع غزة في فلسطين.



ووفقاً لموقع “الميادين”، فإن إحدى الغارات “الإسرائيلية” استهدفت نقطة رصد للفصائل الفلسطينية، شرق حي الزيتون شرقي القطاع، في حين استهدفت غارة أخرى أرضاً زراعية في شرق غزة.



ولفت موقع “الميادين”، إلى أن هناك انفجارات سُمعت شمال غزة ناجمة عن محاولة القبة الحديدية اعتراض 3 صواريخ أطلقت من القطاع.



من جهتها، وسائل إعلام تابعة للكيان الإسرائيلي، ذكرت أنه تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة اعترضته منظومة القبة الحديدية.



وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلنت عن القبض على خليّة من العملاء تعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي، كانت تنوي القيام بأعمال تخريبية ضد عناصر المقاومة.



تجدر الإشارة إلى أن آليات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النار اتجاه نقطة للفصائل الفلسطينية شرق دير البلح وسط قطاع غزة، في 26 حزيران الفائت.



جدير بالذكر أن الكيان الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق المدنيين في فلسطين المحتلة ويعمد على تدمير منازلهم أو قتلهم بالرصاص الحي.