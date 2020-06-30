ضحايا من الأطفال جراء انفجار لغم في ريف حماة الشمالي

قضى طفلان في ريف حماة جراء انفجار لغم من مخلفات المسلحين في الحي الشرقي من مدينة صوران.



وانفجر لغم من مخلفات المسلحين في الحي الشرقي من مدينة صوران شمال حماة أدى إلى وفاة طفلين وإصابة ثالث بجروح.

وقال مصدر طبي في مشفى حمـاة الوطني إن ٣ أطفال وصلوا إلى قسم العمليات في المشفى جراء إصابتهم بشظايا بمختلف أنحاء الجسم اثنين منهم في حالة حرجة، وحاول فريق طبي مختص بإنقاذ حياتهم لكن خطورة الإصابة أدت إلى وفاتهم.



يشار إلى أنها الحادثة الثالثة خلال أسبوع التي يشهدها محيط مدينة صوران في ريف حمـاة الشمالي حيث سجل سابقاً انفجار لغمين بورشة زراعية كانت تقوم بأعمالها في محيط المدينة.





باسل شرتوح