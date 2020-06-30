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ضبط منشأتين مخالفتين لتصنيع البسكويت في اللاذقية

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية منشأتين مخالفتين واحدة لتصنيع البسكويت تقوم بوضع بيانات وهمية على المنتج والثانية تقوم بطحن الملح الخشن وتحويله إلى ملح ناعم متعدد الاستعمالات. 

وعن نشاط المديرية بين سامر السوسي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية أنه تم أمس تنظيم 33 ضبطاً تموينياً شملت مخالفات عدم حيازة فواتير بمواد مجهولة المصدر شملت على البسكويت والشوكولا بحي الامريكان وعدم الإعلان عن الأسعار لمواد غذائية وغير غذائية والبيع بسعر زائد وفرم لحم الفروج بشكل مسبق وعدم حيازة وتداول الفواتير

وأضاف السوسي أنه تم تنظيم ضبط تمويني بحق مطعم يقوم باستخدام المبيض في حي بسنادا وضبط آخربمخالفة الاتجار بالدقيق التمويني وسحب ١٤عينة غذائية وغير غذائية شملت (بسكويت_ملح_ زبدة  ....) مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.