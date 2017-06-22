ضبط مليونا و900 ألف حبة كبتاغون في طرطوس

ضبطت عناصر مديرية جمارك طرطوس ما يقارب مليونا و900 ألف حبة كبتاغون في أحد منازل قرية الشيخ سعد بريف المحافظة كانت معدة للتهريب.



وقال مدير جمارك طرطوس دياب شدود إن “العملية تمت يوم الخميس الماضى استنادا للمعلومات الواردة إلى الإدارة العامة للجمارك حيث قامت عناصر جمارك طرطوس بمداهمة منزل على مفرق الشيخ سعد وهو عبارة عن ورشة صغيرة لتصنيع الطاولات الخشبية حيث تم العثور على مليون و900 ألف حبة كبتاغون مخبأة ضمن أرجل طاولات خشبية قيمة غرامتها المالية أكثر من خمسة مليارات ليرة سورية”.



وفي السياق ذاته نوه محافظ طرطوس صفوان أبوسعدى وأمين فرع طرطوس لحزب البعث العربى الاشتراكى مهنا مهنا خلال زيارتهما مديرية جمارك طرطوس بالجهود المبذولة من عناصر جمارك طرطوس للحفاظ على أمن الوطن وحماية أبنائه.

سانا