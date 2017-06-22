جدل العروبة لن ينتهي
صالح: عمل لجنة الأمن الوطني لم يتطور خلال الحرب … بعد الخلاف.. التصويت يحسم أمر اللجان في مجلس الشعب
تعاون إسرائيلي أردني لمواجهة النفوذ الإيراني
الجيش يدك «فيلق الرحمن» و«جيش الإسلام» يتفرج
الولايات المتحدة وروسيا تتأرجحان على حافة الحرب
ميليشيات وأكاذيب وعنصرية كردية تسمم بيئة عفرين
المحكمة الدستورية العليا بمصر توقف الأحكام حول تيران وصنافير
القضاءعلى العشرات من إرهابيي “داعش” و “ النصرة” بدير الزور ودرعا وريف السويداء
الأمن اللبناني يوقف شخصاً لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي
مجلس الشعب يواصل مناقشة مشروع تعديل نظامه الداخلي: تثبيت عدد من اللجان وتغيير مهام بعضها
الأمم المتحدة: لقاءات متواصلة بين الجيش الإسرائيلي والمسلحين
الجيش يتقدم في بادية دمشق وجبهات درعا تشتعل
قسد: أكثر من ألف مقاتل أميركي معنا!
«التيار الحازمي» و«الجهادي» جاك
توقف تقدم «قسد» في جبهات الرقة ومجازر التحالف تتواصل

ضبط مليونا و900 ألف حبة كبتاغون في طرطوس

ضبطت عناصر مديرية جمارك طرطوس ما يقارب مليونا و900 ألف حبة كبتاغون في أحد منازل قرية الشيخ سعد بريف المحافظة كانت معدة للتهريب.

وقال مدير جمارك طرطوس دياب شدود إن “العملية تمت يوم الخميس الماضى استنادا للمعلومات الواردة إلى الإدارة العامة للجمارك حيث قامت عناصر جمارك طرطوس بمداهمة منزل على مفرق الشيخ سعد وهو عبارة عن ورشة صغيرة لتصنيع الطاولات الخشبية حيث تم العثور على مليون و900 ألف حبة كبتاغون مخبأة ضمن أرجل طاولات خشبية قيمة غرامتها المالية أكثر من خمسة مليارات ليرة سورية”.

وفي السياق ذاته نوه محافظ طرطوس صفوان أبوسعدى وأمين فرع طرطوس لحزب البعث العربى الاشتراكى مهنا مهنا خلال زيارتهما مديرية جمارك طرطوس بالجهود المبذولة من عناصر جمارك طرطوس للحفاظ على أمن الوطن وحماية أبنائه.

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.