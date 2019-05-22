ضبط مقهى سري للعب القمار والميسر في جرمانا

بناء على المعلومات المتوفرة لدى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق عن وجود مقهى مخفي عن الأنظار ( قبو ) تدار بضمنه ألعاب القمار والميسر وتعاطي المواد المخدرة ، تم مراقبة المكان ومداهمته ،حيث تم إلقاء القبض على أثنا عشر شخصاً بالجرم المشهود وهم يمارسون لعبة القمار والميسر ، وضبط مبالغ مالية كانت موجودة على الطاولات ،كما تم مصادرة الأدوات المستخدمة بلعب القمار من أوراق شدة وأحجار النرد"الزهر " ، ومن خلال التدقيق بأوضاع المقبوض عليهم تبين أن أغلبهم مطلوبين بإذاعات بحث وهم من أرباب السوابق الجرمية ، تم تنظيم الضبط اللازم بحقهم وإحالتهم مع المبالغ المالية والمصادرات إلى القضاء المختص .