ضبط مستودع يحتوي موادا فاسدة منذ عام 2017 في دمشق

قال مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق الدكتور شادي خلوف إنه ” تم ضبط مستودعاً لتحضير وتوضيب المأكولات عائد لمحل بيع سندويش في منطقة الصالحية يحتوي مواد منتهية الصلاحية والمطعم مخالف للتعليمات الصحية”.



وأضاف خلوف أنه “عثرت دورية الشؤون الصحية داخل المستودع على قرابة 300 كغ لحم مفروم مجهول المصدر موضوع بأكياس ضمن البراد، و26 قالب جبنة قشقوان وزن القالب 2.8كغ منتهية الصلاحية منذ أكثر من ستة أشهر، و33 قالب جبنة قشقوان وزن القالب 500غ غير مدون عليها تاريخ الصلاحية”.



“إضافة لوجود 15 صندوق مياه بقين عبوات صغيرة منتهية الصلاحية منذ بداية الشهر العاشر، وخمسة أكياس من مادة الفليفلة الحارة وزن الكيس 25كغ منتهية الصلاحية منذ عام 2017 وبداخلها حشرات”، بحسب خلوف.



وأكد خلوف أنه” تم إغلاق المستودع لمدة غير محددة، وإتلاف جميع المواد مجهولة المصدر و المنتهية الصلاحية الموجودة بداخله، كما تم إغلاق المطعم لمدة ثلاثة أيام لمخالفته التعليمات الصحية”.



يشار إلى أنه بلغ عدد الضبوط التي نظمتها مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق، 1460 ضبطا منذ بداية شهر تشرين الأول حتى تاريخ 10 كانون الاول، وتم إغلاق 165 منشئة مخالفة مابين مطاعم ومحلات تجارية ومستودعات وغيرهم.